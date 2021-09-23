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23.09.2021 18:27
Рубрика: Власть

Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин назвал несправедливым запрет для российской делегации на сессии ПАСЕ свободно перемещаться по Страсбургу. Он считает, что нужно отказаться от участия в заседании ассамблеи.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября. Ранее стало известно, что упомянутый запрет был введен из-за отсутствия у членов делегации сертификата о вакцинации одним из препаратов, одобренных в Евросоюзе. Передвигаться разрешили лишь между отелем и зданием Совета Европы. Со ссылкой на источник ТАСС передал, что делегация РФ может принять участие в заседании в режиме видеоконференции.

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Ограничения связаны с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом "Спутник V", отметил Володин, комментируя эту тему в своем Telegram-канале. "Это несправедливое решение прежде всего по отношению к нашим гражданам. Они избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны", - напомнил спикер.

Таким образом, сделал вывод он, нарушение прав российской делегации означает нарушение прав всех россиян в целом. Кроме того, Володин заявил о подоплеке такого решения - целью является лоббирование продукции крупных фармацевтических компаний - американских и европейских. Шаг европейцев он назвал попыткой политизировать процесс признания вакцин.

Председатель ГД напомнил, что российская вакцина сегодня одобрена более чем в 70 странах мира и показала свою эффективность. "Российская делегация должна быть допущена в Парламентскую ассамблею представлять интересы наших граждан без каких-либо ограничений, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В связи с этим он назвал правильным для делегации РФ не принимать участие в заседании ПАСЕ.

Ассамблея же, считает он, должна определиться: "Либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны".

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Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
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