Володин сравнил конкуренцию на выборах в РФ и в других странах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о высокой конкуренции на прошедших в РФ выборах и сделал вывод об открытости избирательной системы.

В интервью телеканалу "Россия 24" Володин напомнил, что избирательная кампания была непростой. "14 партий принимали участие. Конкуренция в среднем составила порядка 13 кандидатов на один мандат, на одно депутатское кресло", - напомнил он.

В итоге в парламент прошли пять партий, "а это как раз говорит, что наша система открытая", считает Володин.

Он также заявил, что считает российскую политическую систему более открытой и конкурентной, чем в США и Великобритании. Он привел в пример Штаты, где "две партии на протяжении уже даже не десятилетия, а более века удерживают власть в стране". И как только появляется какая-то третья, они моментально делают все для того, чтобы ее не допустить, отметил председатель ГД.

В целом же на выборах в США конкуренция составила 8,5 человек на место. Володин привел и примеры из других стран. В Великобритании - 5 человек на место, а в Японии - 2,5. "Вот вам конкуренция, - сравнил парламентарий. - Она больше или меньше, чем у нас? Она у них меньше. Это факт, который никто не опровергнет".