Врачи назвали признаки нарушения кровотока в ногах из-за холестерина

Специалисты клиники Mayo Clinic в Великобритании назвали признаки высокого холестерина, которые можно заметить по состоянию ног, пишет газета Daily Express.

Из-за избытка холестерина сосуды сужаются и ограничивается кровоток, в результате развиваются заболевания периферических артерий. Зачастую первыми страдают ноги. Заподозрить проблемы можно по онемению ног, у больных часто мерзнут стопы и голени. Также могут выпадать волосы, а ногти на ногах из-за нарушения кровотока растут очень медленно.

Среди других признаков специалисты назвали болезненные судороги в икроножных мышцах после физической активности, например, подъема по лестнице. При нарушении кровотока может появиться характерный блеск кожи нижней части ног.

Медики добавили, что наиболее высоки риск развития заболеваний сосудов у курильщиков, людей имеющих лишний вес, при плохой наследственности, высоком давлении, сахарном диабете и возрасте старше 65 лет. В качестве профилактики рекомендуется отказаться от курения, увеличить физические нагрузки и снизить содержание вредных жиров в пище.