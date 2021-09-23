ВС рассмотрел запрос омбудсмена и освободил пенсионерку от уголовной статьи

О показательном решении Верховного суда РФ сообщили вчера информагентства. Верховный суд РФ удовлетворил запрос Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об освобождении пенсионерки от уголовного наказания по делу о мошенничестве.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе омбудсмена.

История этого дела такова. В аппарат к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обратилась пенсионерка Галина Анашкина.

Пожилая женщина была категорически не согласна с тем, как и за что ее наказал суд. Если подробнее, то пенсионерку осудили за обман. И приговорили как мошенницу за получение социальной доплаты.

Социальные доплаты гражданке перечисляли "для достижения ее материального обеспечения величины прожиточного минимума" .

Вот что рассказали журналистам в аппарате Уполномоченного по правам человека: "Женщина имеет богатый (28 лет) трудовой стаж. В 1992 году работавшая на стройке Галина Александровна находилась в кузове машины, борт крепления кузова грузовика сорвался, и она упала, получив серьезную травму позвоночника".

"Несчастный случай на производстве в 35 лет привел к инвалидности второй группы. Но прошло время, и она снова вернулась к работе", - подчеркнули в пресс-службе.

Трудоустроившись в очередной раз, Анашкина не сообщила органам соцобеспечения, что вышла на работу, и продолжила получать дополнительное пособие к пенсии, которое в совокупности составило 442 тысячи рублей.

Но наступил момент, когда это заметили. И материалы о незаконном получении денег от государства были отправлены в правоохранительные органы.

Ну, а там в этом усмотрели серьезное преступление и предъявили пенсионерке обвинение в мошенничестве.

В аппарате Татьяны Москальковой уточнили - нарушительницу задержали и доставили на допрос прямо из больницы, где она проходила лечение, как настоящую преступницу. Домой в тот день женщина не вернулась - ее отвезли в изолятор временного содержания. Следствие завершилось быстро и его материалы попали в суд. В итоге суд признал пенсионерку виновной в совершении мошенничества.

Все это очень дорого обошлось пожилой женщине. И не только морально, но и материально. Всего пенсионерка возместила ущерб в размере 442 985 рублей сразу после предъявления обвинения.

- Внимательно изучив материалы дела, Татьяна Москалькова обратилась с ходатайством в Верховный суд Российской Федерации о пересмотре приговора в отношении Г.А. Анашкиной, - уточнили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в РФ. Показательно, что вчера Татьяна Москалькова лично приняла участие в судебном заседании Верховного суда РФ.

Ходатайство федерального омбудсмена было удовлетворено - сообщили в ее аппарате.

Надо подчеркнуть, что Верховный суд РФ неоднократно уже выносил решения в пользу граждан, которых обвиняли в том, что они получили "лишние" деньги от государства в виде разных доплат, пособий и выплат.

В абсолютном большинстве случаев Верховный суд РФ защищал права гражданина, которому чиновники по недосмотру переплатили некоторые суммы, а потом пытались обвинить его в преступлении.