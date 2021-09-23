Вышел трейлер документалки о человеке с 24 личностями Билли Миллигане

На YouTube-канале Netflix появился трейлер документального фильма о Билли Миллигане - самом известным человеком с диссоциативным расстройством идентичности (т.н. "множественной личностью".

Документалка "Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана" уже доступна в онлайн-кинотеатре.

В голове Билли, умершего в 2014 году в возрасте 59 лет, "сожительствовали" не менее 24 разных личностей. В 1970-х он обвинялся в нескольких ограблениях и трёх изнасилованиях. В результате его отправили на принудительное лечение.

Дэниел Киз написал о нём документальные романы "Множественные умы Билли Миллигана" и "Войны Миллигана".

В 1997 году Тодд Графф и Дэнни Де Вито написали на основе "Множественных умов" сценарий художественного фильма "Переполненная комната", который должен был снять Джеймс Кэмерон. Производство затянулось за долгие годы, в течение которых на роль Билли планировались, среди прочих, Джонни Депп, Брэд Питт, Шон Пенн, Колин Фаррелл и Леонардо Ди Каприо. Весной этого года долгострой приобрела компания Apple, переформатировав его в сериал, а на главную роль назначили Тома Холланда.