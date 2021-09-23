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Вышел трейлер фильма Сергея Дебижева о русском роке

Новости
    23.09.2021, 11:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

Опубликован трейлер документального фильма "Рок за гранью" режиссёра Сергея Дебижева, автора культового фильма "Два капитана 2" с Сергеем Курёхиным и Борисом Гребенщиковым, документалок "Раскалённый хаос" и "Крым небесный".

Фото: kinopoisk.ru
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"Рок за гранью" анонсируется как "документальный срез эпохи, феномен русского рока и его влияние на умы и души людей в период застоя и распада СССР".

Главные действующие лица - Сергей Курёхин, Виктор Цой и Борис Гребенщиков. По мнению Дебижева, именно эти трое "определили вершины" русского рока, "расшатав сознание нескольких поколений": Гребенщиков "призывал смотреть вверх и там в хрустальных пространствах искать смыслы бытия"; Цой "как подлинный герой призывал смотреть вперед и идти напролом, не зная компромиссов"; Курехин "призывал смотреть вовнутрь и там, в глубинах собственной души, черпать вдохновение и силу".

Среди спикеров - сам Дебижев; легендарный художник, музыкант и актёр Сергей "Африка" Бугаев; художник, писатель и режиссер Виктор Тихомиров; продюсер Марина Алби.

Премьера - 25 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

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