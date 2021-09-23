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23.09.2021 22:04
Рубрика: Власть

Захарова предостерегла Вашингтон от новых санкций

Текст: Екатерина Забродина
На сайте российского МИД появился комментарий представителя дипведомства Марии Захаровой "в связи с очередным санкционным законопроектом против российских официальных лиц и общественных деятелей".
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

"С каждым разом становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме. Недавно стало известно об очередных поправках, предполагающих возможность введения ограничений против ряда российских государственных и общественных деятелей в привязке к одиозному "Закону С.Магнитского", - говорится в заявлении Марии Захаровой.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Хотя на Смоленской площади признают, что комментировать подобные инициативы преждевременно, однако считают нужным "вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке".

"По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого "кадрового голода", прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране, - язвительно констатировала Захарова. - Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США Санкции и антисанкции

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