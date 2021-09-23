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23.09.2021 21:18
Рубрика: Власть

Захарова рассказала, как Боррель перепутал время переговоров с Лавровым

Текст: Екатерина Забродина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о протокольном казусе, который произошел "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Из-за ошибки своих помощников шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель пришел на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раньше времени.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"У комнаты российской делегации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке имела место протокольная накладка наших ЕСовских партнёров. Господин Боррель пришёл на встречу с Сергеем Лавровым раньше согласованного времени, столкнувшись в дверях с главой МИД Японии (Тосимицу Мотэги - прим. "РГ"), чем вызвал вопросы у многочисленной прессы, освещавшей российско-японские переговоры", - написала Захарова у себя в Facebook, опубликовав снимки удивленного господина Борреля.

"Такое "на полях" крупных международных форумов случается. Рабочий момент", - признала Захарова. Через некоторое время она выложила новые фото - уже с рукопожатием Лаврова и его европейского коллеги, которые, наконец-то начали переговоры. "Теперь Боррель", - успокоила подписчиков Мария Захарова.

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