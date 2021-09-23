Зоопарки на северо-востоке США начали прививать животных от COVID-19

Сотрудники двух зоопарков на северо-востоке США (Franklin Zoo и Stone Zoo) начали делать животным прививки от COVID-19.

"Хотя у нас не было случаев заражения среди животных в зоопарках Новой Англии, эта вакцина является важной профилактической мерой для защиты видов, восприимчивых к заражению вирусом", - говорит ветеринар Крис Бонар.

По его словам, в группе риска - приматы, тигры, львы, барсы, хорьки, а также североамериканские речные выдры. Им с интервалом в четыре недели введут две дозы препарата. Для вакцинации всех животных понадобится от трех до четырех месяцев, информирует ТАСС.

Раннее сообщалось, что вакцина компании Zoetis была одобрена министерством сельского хозяйства США "для экспериментального использования". В июле зоопарк американского Окленда (штат Калифорния) начал вакцинировать своих обитателей препаратом этой компании.