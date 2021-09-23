Новости

На Камчатке прошел первый розыгрыш призов среди привитых от COVID-19 04:56
Зоопарки на северо-востоке США начали прививать животных от COVID-19 04:10
Турция перебросила в Сирию более тысячи военных 03:34
Япония направит в другие страны 30 миллионов доз вакцины от COVID-19 02:48
МЧС: Крупный пожар в Подмосковье, горит ангар 02:04
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО 01:41
"Ростов" вылетел из Кубка России, уступив клубу из ФНЛ-2 00:54
"Монако" одолел дома "Сент-Этьен" 3:1 00:32
Талибы могут запретить поп-музыку в Афганистане 22.09.2021
В США столкнулись с острой нехваткой учителей и школьного персонала 22.09.2021
Ученые КНР: COVID в США появился раньше, чем заявляют в Вашингтоне 22.09.2021
В Минсельхозе прокомментировали колебания цен на продукты 22.09.2021
Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения 22.09.2021
"Я просто хочу вернуть свою жизнь": трейлер документалки о Бритни Спирс 22.09.2021
В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы 22.09.2021
90% предзаказов новых iPhone приходится на старшие модели 22.09.2021
Около 40 тыс. человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 22.09.2021
Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы 22.09.2021
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 22.09.2021
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID-19 22.09.2021
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу 22.09.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности 22.09.2021
В Минпромторге объяснили причины снижения цен на металлы в августе 22.09.2021
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон 22.09.2021
Названы причины роста цен на ряд товаров весной и летом 22.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23.09.2021 04:10
Рубрика: В мире

Зоопарки на северо-востоке США начали прививать животных от COVID-19

Сотрудники двух зоопарков на северо-востоке США (Franklin Zoo и Stone Zoo) начали делать животным прививки от COVID-19.

Фото: pixabay.com
Зафиксированы первые смерти животных от "дельта"-штамма в Монголии

"Хотя у нас не было случаев заражения среди животных в зоопарках Новой Англии, эта вакцина является важной профилактической мерой для защиты видов, восприимчивых к заражению вирусом", - говорит ветеринар Крис Бонар.

По его словам, в группе риска - приматы, тигры, львы, барсы, хорьки, а также североамериканские речные выдры. Им с интервалом в четыре недели введут две дозы препарата. Для вакцинации всех животных понадобится от трех до четырех месяцев, информирует ТАСС.

Раннее сообщалось, что вакцина компании Zoetis была одобрена министерством сельского хозяйства США "для экспериментального использования". В июле зоопарк американского Окленда (штат Калифорния) начал вакцинировать своих обитателей препаратом этой компании.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО
ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон
Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе