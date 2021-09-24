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24.09.2021 17:58
Рубрика: Экономика

Александр Новак рассказал о перспективах атомной энергетики

Текст: Сергей Тихонов

Цели по снижению выбросов углерода в атмосферу недостижимы без развития атомной энергетики. На пути к низкоэмиссионному будущему она приобретает особое значение, считает вице-премьер Александр Новак. Об этом он заявил, выступая на конференции "Обсуждение вопросов энергетики на высоком уровне" Генеральной Ассамблеи ООН.

Новак: Энергия должна быть не только чистой, но и доступной

По словам Новака, Россия является мировым лидером в данной области. Сейчас в нашей стране работают над внедрением передовых технологических разработок - безотходных реакторов и атомных станций малой мощности. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), для достижения целей Парижского соглашения доля атомной энергетики в мировом балансе к 2050 году в среднем по разным сценариям должна будет вырасти в 2,5 раза от сегодняшних значений.

Во многих странах Евросоюза хотят отказаться от атомных станций после аварии на японской АЭС "Фукусима", хотя, например, во Франции атомная энергетика продолжает активно развиваться. В России от атомной энергетики также не собираются отказываться, часто относя АЭС к категории безуглеродных источников энергии. По размерам углеродного следа АЭС более экологичны по сравнению с ветровой и солнечной генерацией. Углеродный след АЭС - 9 грамм CO2 на киловатт-час, солнечных панелей - 44 грамма CO2 на киловатт-час, ветровых генераторов - 11 грамм CO2 на киловатт-час.

Вице-премьер также подчеркнул, что Россия рассматривает развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве важного элемента российской энергетической стратегии. Сейчас разрабатываются решения для энергоснабжения труднодоступных регионов страны за счет чистых источников энергии. "Рассчитываем к 2035 году увеличить долю безуглеродных источников энергии (ГЭС, ВИЭ и АЭС) в энергобалансе до 45%, а долю низкоуглеродных источников энергии - до 90%", - сказал он.

Также Новак отметил, что в России созданы благоприятные условия для развития водородной энергетики. Страна планирует войти в число мировых лидеров в этой сфере. Еще одним перспективным направлением в энергетике вице-премьер назвал развитие и применение современных технологий по улавливанию и утилизации вредных выбросов.

"Экономическое развитие с низкими выбросами парниковых газов будет невозможно без полного использования потенциала перечисленных технологий. Это значит, что наши инструменты взаимодействия, в том числе в рамках Парижского соглашения, должны быть технологически нейтральными", - сказал Новак.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Вице-премьеры Международные организации ООН Международные организации Европейский союз

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