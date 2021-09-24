Ассоциация вузов культуры и искусств РФ и Китая открыла выставку и концерт "Блестящая цивилизация, неразрывная дружба"

Ассоциация китайских и российских вузов культуры и искусств - одна их 12, объединяющих профильные вузы. Она была создана в 2012 году, с тех пор ежегодно проводится множество масштабных совместных российско-китайских мероприятий.

В июне 2021 года главы государств России и Китая провели видеоконференцию, в ходе которой объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Также было опубликовано совместное заявление с намеченным новым планом развития взаимоотношений. При этом было отмечено, что отношения России и Китая уже стали образцом взаимодействия великих держав и опорой для поддержания мира и стабильности во всем мире.

Мэн Эрху "Родина", 2018. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Искусство - не только важное достижение развития человеческой цивилизации, но и ключ к безбарьерному общению людей. А совместные культурные мероприятия - символ дружбы двух стран и вклад в укрепление российско-китайских отношений.

Инициатором онлайн выставки и концерта стал Департамент международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР. Организатором - Цзилиньский институт искусств и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Соорганизаторы - Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова, Нанкинский институт искусств, Шаньдунский институт искусств, Гуансиский институт искусств, Юньнаньский институт искусств, Синьцзянский институт искусств, Институт искусств Внутренней Монголии, Аньхуэйский институт искусств.