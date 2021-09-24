Банк России аннулировал лицензию НКО "ФИНЧЕР"

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "ФИНЧЕР".

Такое решение ЦБ связано с ходатайством кредитной организации в связи с решением о ее добровольной ликвидации.

Тем не менее, кредитная организация имеет в собственности достаточно имущества, чтобы удовлетворить все требования кредиторов.

Регулятор отмечает, что по величине активов НКО "ФИНЧЕР" находилась на 350 месте в банковской системе РФ и не является участником системы страхования вкладов