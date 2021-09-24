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24.09.2021 19:29
Рубрика: Власть

Бастрыкин предложил ограничить негативное влияние интернета на детей

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Сразу после возвращения из Перми председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал интервью ТАСС, в котором высказал свое видение причин трагедий, подобных тем, что произошли в Пермском университете.

По мнению главного следователя страны, в таких трагедиях виновато "деструктивное влияние интернета".

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По словам председателя Следственного комитета, подчиненным которого приходится первыми приезжать на подобные происшествия и потом месяцами разбирать их в деталях, подростки буквально живут в интернете, а он сегодня наполнен насилием. Это накладывается на то, что подростки "не получают достаточного уровня воспитания, культуры".

Героями интернета становятся те, кто получает материальный достаток "любым путем", считает Александр Бастрыкин.

- Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", - заявил глава СК.

По словам Александра Бастрыкина, с которыми трудно спорить, сегодня подростки в основном ориентируются на героев компьютерных игр, которые "решают проблемы "просто" - ликвидируя оппонента".

Глава Следственного комитета подчеркивает, что в интернете организаторы нападений на школы "получали информацию о способах и механизме совершения преступлений". Подростки, кроме того, регулярно видят негатив в видеоматериалах очень многих блогеров, в отдельных театральных постановках и художественных фильмах. Причем как наших, так и иностранных. Чтобы обезопасить подростков от "информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию", Александр Бастрыкин высказал несколько предложений.

Суть их такова: надо сделать всё для того, чтобы вытащить детей из опасных уголков Сети, которых год от года становится только больше. И, по утверждению Александра Бастрыкина, это задача государственной важности, которую придется решать всем миром в самое ближайшее время.

Одно из первых предложений главы СК - принять обновленную Концепцию комплексной информационной безопасности. Она, считает он, будет способствовать предотвращению преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан. Особенно тех, у кого сознание, по сути, еще и не сформировано. Так же глава следственного ведомства предложил усилить воспитательный потенциал системы образования. Кроме того, необходимо ограничить демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности". Бастрыкин уверен, что с телеэкрана надо убрать расплодившиеся там во множестве различные ток- и реалити-шоу, "десоциализирующие молодежь".

По мнению главы СК , следует регулярно проводить в образовательных учреждениях психологическое тестирование учащихся. А кроме того, детьми и подростками надо заниматься - то есть создавать и расширять всевозможные детские и молодежные движения и помогать тем, которые уже действуют.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Следственный комитет

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