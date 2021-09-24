Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию жестоких сцен на телевидении

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах, а также защитить молодежь от опасной информации.

По его словам, которые передает агентство, необходимо "ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь".

Александр Бастрыкин пояснил, что связь между ними и агрессией доказана давно, как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних. Он добавил, что также следует "принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию", а также по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети. Руководитель Следственного комитета особо подчеркнул, что "необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности".