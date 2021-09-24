Белоусов: Недостаток мотивации мешает созданию интеллектуальной собственности

Одним из барьеров для качественного превращения результатов интеллектуальной деятельности в ресурс экономического роста остается недостаток мотивации, считает первый заместитель главы правительства Андрей Белоусов.

"Один из основных барьеров касается мотиваций. В РФ недостаточная экономическая мотивация как для создания объектов интеллектуальной собственности, так и для их внедрения в оборот. Нет справедливого вознаграждения, нет стимулов для правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, бизнес их не рассматривает как привлекательный актив", - сказал Белоусов на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ.

Первый вице-премьер обратил внимание на то, что доход США за использование их собственности в мире достигает 114 миллиардов долларов в год, а в России это всего около 1 миллиарда. При этом наша страна заняла восьмое место по количеству заявок, поданных на регистрацию, а по отдельным направлениям всегда находится в первой десятке.

"При этом всегда есть устойчивое отставание от тройки лидеров, состав которой меняется. Например, Корея, Китай, США, страны ЕС - это 85 процентов патентных заявок в мире, они же лидируют по количеству заявок по отношению к ВВП", - отметил Белоусов.

Также чиновник согласился с мнением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в "дорожной карте" по системным изменениям правового регулирования вопросов интеллектуальной собственности необходимо прописать целевые показатели и четче сформулировать желаемые результаты.