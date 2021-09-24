Булаев: Результаты ДЭГ корректно отражают итоги выборов во всех регионах

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев считает корректными и адекватными народному волеизъявлению результаты дистанционного электронного голосования во всех семи регионах, где этот формат применялся на выборах всех уровней 17-19 сентября.

"Результаты дистанционного электронного голосования, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ, использующих и федеральную платформу ДЭГ, московскую", - сказал он на заседании ЦИК в пятницу.

Булаев привел статистические данные по соотношению итогов бумажного и электронного голосования по всем регионам, их которых следует, что существенного разрыва между ними нигде нет. "Мы взяли эти семь субъектов, посчитали в них голоса за партии и мы не видим, здесь отклонения от ручного голосования", - отметил зампред ЦИК. Некоторое уменьшение результатов КПРФ в электронном голосовании он объяснил политикой партии в отношении ДЭГ и средним возрастом ее электората.

Напомним, дистанционное электронное голосование в этом году проводилось в семи регионах страны. По данным ЦИК, суммарно на двух платформах проголосовали 2 535 978 человек, что составляет четверть от проживающих в этих субъектах избирателей, имеющих подтвержденные записи на портале госуслуг.