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24.09.2021 06:52
Рубрика: В мире

Бывшим помощникам Трампа выдали повестки в суд

Текст: Максим Макарычев

Комитет конгресса США, расследующий осаду Капитолия во время событий шестого января этого года, выдал повестки в суд некоторым из ближайших советников бывшего президента Дональда Трампа. В суд вызваны: бывший стратег Белого дома Стив Бэннон, экс-глава администрации Трампа Марк Медоуз, бывший директор по социальным сетям Дэн Скавино и бывший глава аппарата министерства обороны США Кашьяп Патель.

Фото: twitter.com/stevennelson10
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Они обязаны явиться для дачи показаний и предоставить все необходимые материалы, говорится в заявлении председателя комитета Бенни Томпсона, которого цитирует Reuters. По его словам, Медоуз общался с организаторами митинга шестого января и федеральными властями, намереваясь отменить итоги президентских выборов, состоявшиехся третьего ноября 2020 года, и предотвратить утверждение кандидатуры Джо Байдена на пост президента США. В письме Бэннону Томпсон отметил, что тот пытался убедить членов конгресса "заблокировать подтверждение поражения Трампа на выборах".

Бывшие помощники Трампа должны дать свои показания под присягой комитету конгресса 14 и 15 октября. Комиссия также потребовала от них представить к седьмому октября все необходимые документы, касающиеся событий с участием Трампа шестого января. Член палаты представителей Джейми Раскин заявил, что комиссия комитета конгресса "переходит в агрессивную фазу".

Палата представителей сформировала комиссию в конце июня практически без поддержки республиканцев, уточняет NBC News. Союзники Трампа заявили, что в создании комиссии нет необходимости. В июле комиссия провела первое слушание с участием четырех полицейских, которые были ранены или "подверглись словесным оскорблениям" во время осады Капитолия. Комиссия также получила документы от всех семи правительственных агентств, у которых она запрашивала информацию. Они включают большое количество записей, относящихся к планам администрации Трампа по дискредитации выборов и прекращению подсчета голосов коллегии выборщиков 6 января. Стало известно, что комитет запросил документы у министерств обороны, внутренней безопасности, внутренних дел и юстиции, а также ФБР, Национального контртеррористического центра и Управления директора национальной разведки.

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