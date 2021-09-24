Что купить - iPhone 12 или iPhone 13? Разбираемся

Новый iPhone 13 выглядит прорывным по сравнению с прошлогодней моделью, но одновременно кажется дороговатым. Стоит ли платить больше за его новые возможности? Попробуем разобраться и сравнить iPhone 13 и iPhone 12.

1. Стоимость iPhone 13 за базовую версию на 128 Гб составляет 80 тысяч рублей. Базовый iPhone 12 стоит 65 тысяч, но у него в два раза меньше памяти - 64 Гб. А "двенадцатый" на 128 Гб будет стоить уже 70 тысяч. Все еще дорого? Поехали дальше.

2. Камера получила новую систему оптической стабилизации - со сдвигом матрицы. При этом матрица стала больше по размерам, то есть захватывает больше света, а пиксели стали крупнее - все это позволяет лучше снимать в условиях плохого освещения с меньшим количеством цифрового шума. Возможно, при обычном дневном освещении разница будет незаметна, но ночью картинка может оказаться разительно лучше.

Не стоит забывать о киноэффекте - умном переводе фокуса с одного лица в кадре на другое. Он работает не только с основной, но и с фронтальной камерой.

3. Ярче экран. Пусть и не очень намного (с 625 до 800 кд/м²), но приятно. Пользоваться на ярком солнце девайсом станет легче.

4. Подросла автономность - время работы в режиме воспроизведения видео увеличилось с 17 до 19 часов. Но есть куда менее заметные, но важные улучшения - например, время работы в режиме воспроизведения музыки увеличилось на 10 часов (с 65 до 75 часов).

5. "Челка" стала меньше, а информации на экране - чуть больше. Можно будет втиснуть заряд батареи в процентах, например.

6. Поддержка работы двух eSIM одновременно. Раньше можно быть использовать только одну обычную SIM-карту и одну eSIM, теперь же физическую симку можно отключить вовсе и задействовать сразу две "есимки".

Если вы считаете, что все изменения, описанные в пунктах со второго по шестой, стоят 10 тысяч рублей, то iPhone 13 вам определенно нужен. Если нет - смело берите iPhone 12, которые уже начали активно дешеветь, или подождите новогодних распродаж - тогда снизятся цены и на iPhone 13.