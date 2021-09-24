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24.09.2021 19:51
Рубрика: Власть

ЦИК: Онлайн-голосование востребовано гражданами и будет развиваться

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8570)
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) справилась со своей задачей, с ее помощью 17-19 сентября в семи регионах проголосовали более 2,5 миллиона россиян, или четверть избирателей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, имеющих подтвержденные записи на портале госуслуг. ЦИК намерен дать "зеленый свет" дальнейшему развитию этой технологии на общей платформе.
За ходом голосования можно было наблюдать онлайн. Фото: Сергей Михеев/РГ За ходом голосования можно было наблюдать онлайн. Фото: Сергей Михеев/РГ
За ходом голосования можно было наблюдать онлайн. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Результаты дистанционного электронного голосования, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ, использующих и федеральную платформу ДЭГ, и московскую", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. "Мы взяли эти семь субъектов, посчитали в них голоса за партии, и мы не видим здесь отклонения от ручного голосования", - добавил он.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В ЦИКе уверены, что система ДЭГ востребована "основной электоральной группой" населения. По данным комиссии, две трети участников онлайн-голосования - россияне из самых экономически и политически активных групп в возрасте от 26 до 55 лет.

"Никаких правонарушений, вмешательства не было", - заявила глава комиссии Элла Памфилова. ЦИК, по ее словам, намерен расширять функционал онлайн-голосования на единой федеральной платформе и по общим для всех правилам. В частности, на ней не будет использоваться опция отложенного решения, которая есть на московской платформе ДЭГ.

Онлайн-голосование в Москве обсудили отдельно. В ночь подсчета голосов результаты с московской платформы поступили позже, чем с федеральной, что организаторы объяснили большим количеством голосующих - 1 943 590 человек - и той самой функцией отложенного голосования.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов

По словам главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, ДЭГ прошло в строгом соответствии с законом и утвержденным ЦИКом порядком. "В Московскую городскую избирательную комиссию ни одной жалобы на дистанционное электронное голосование и на его результаты не поступило", - добавил председатель комиссии.

Как рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве Алексей Венедиктов, для аудита ДЭГ была создана специальная рабочая группа. В нее пригласили всех, кто критиковал процедуру и результаты.

"Группа работала по принципу "скептики - вперед", - отметил он. Цель этой работы - ответить на несколько вопросов о чистоте и надежности голосования на московской платформе ДЭГ.

Первый - есть ли признаки взлома системы. "Следов взлома за все три дня не обнаружено", - заявил Венедиктов.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов

Второй вопрос - нет ли следов вброса или перемещения голосов. По мнению специалистов технической группы, таких признаков нет.

Третий вопрос - корректно ли определены результаты. "Следов неправильности расшифровки нет. Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня", - изложил Венедиктов выводы специалистов технической группы.

Отвечая на призывы отдельных политических сил отменить итоги ДЭГ из-за якобы имевшей место кражи поданных за них голосов, глава Общественного штаба отметил: "Честно говоря, меня изумляет политическая позиция второй партии в Москве. Это компартия, которая благодаря электронному голосованию увеличила на треть свои голоса в Москве".

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов

Алексей Венедиктов уточнил, что на бумажных участках в столице КПРФ получила 575 тысяч голосов, а в интернете - еще 295 тысяч и два дополнительных мандата в Госдуме по партийным спискам. "Если они отказываются от электронного голосования, то они должны тогда отказаться от этих двух мандатов", - сказал он. "Я вас прошу насильно эти мандаты им всучить, потому что это избиратели решили, это избиратели дали им почти 300 тысяч голосов на электронном голосовании", - добавил глава Общественного штаба, обращаясь к Элле Памфиловой.

Предварительный доклад технической группы по аудиту ДЭГ в Москве будет готов в понедельник, сообщил Алексей Венедиктов.

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