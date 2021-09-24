ЦИК: Онлайн-голосование востребовано гражданами и будет развиваться

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) справилась со своей задачей, с ее помощью 17-19 сентября в семи регионах проголосовали более 2,5 миллиона россиян, или четверть избирателей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, имеющих подтвержденные записи на портале госуслуг. ЦИК намерен дать "зеленый свет" дальнейшему развитию этой технологии на общей платформе.

"Результаты дистанционного электронного голосования, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ, использующих и федеральную платформу ДЭГ, и московскую", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии. "Мы взяли эти семь субъектов, посчитали в них голоса за партии, и мы не видим здесь отклонения от ручного голосования", - добавил он.

В ЦИКе уверены, что система ДЭГ востребована "основной электоральной группой" населения. По данным комиссии, две трети участников онлайн-голосования - россияне из самых экономически и политически активных групп в возрасте от 26 до 55 лет.

"Никаких правонарушений, вмешательства не было", - заявила глава комиссии Элла Памфилова. ЦИК, по ее словам, намерен расширять функционал онлайн-голосования на единой федеральной платформе и по общим для всех правилам. В частности, на ней не будет использоваться опция отложенного решения, которая есть на московской платформе ДЭГ.

Онлайн-голосование в Москве обсудили отдельно. В ночь подсчета голосов результаты с московской платформы поступили позже, чем с федеральной, что организаторы объяснили большим количеством голосующих - 1 943 590 человек - и той самой функцией отложенного голосования.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов

По словам главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, ДЭГ прошло в строгом соответствии с законом и утвержденным ЦИКом порядком. "В Московскую городскую избирательную комиссию ни одной жалобы на дистанционное электронное голосование и на его результаты не поступило", - добавил председатель комиссии.

Как рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве Алексей Венедиктов, для аудита ДЭГ была создана специальная рабочая группа. В нее пригласили всех, кто критиковал процедуру и результаты.

"Группа работала по принципу "скептики - вперед", - отметил он. Цель этой работы - ответить на несколько вопросов о чистоте и надежности голосования на московской платформе ДЭГ.

Первый - есть ли признаки взлома системы. "Следов взлома за все три дня не обнаружено", - заявил Венедиктов.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов

Второй вопрос - нет ли следов вброса или перемещения голосов. По мнению специалистов технической группы, таких признаков нет.

Третий вопрос - корректно ли определены результаты. "Следов неправильности расшифровки нет. Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня", - изложил Венедиктов выводы специалистов технической группы.

Отвечая на призывы отдельных политических сил отменить итоги ДЭГ из-за якобы имевшей место кражи поданных за них голосов, глава Общественного штаба отметил: "Честно говоря, меня изумляет политическая позиция второй партии в Москве. Это компартия, которая благодаря электронному голосованию увеличила на треть свои голоса в Москве".

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов

Алексей Венедиктов уточнил, что на бумажных участках в столице КПРФ получила 575 тысяч голосов, а в интернете - еще 295 тысяч и два дополнительных мандата в Госдуме по партийным спискам. "Если они отказываются от электронного голосования, то они должны тогда отказаться от этих двух мандатов", - сказал он. "Я вас прошу насильно эти мандаты им всучить, потому что это избиратели решили, это избиратели дали им почти 300 тысяч голосов на электронном голосовании", - добавил глава Общественного штаба, обращаясь к Элле Памфиловой.

Предварительный доклад технической группы по аудиту ДЭГ в Москве будет готов в понедельник, сообщил Алексей Венедиктов.