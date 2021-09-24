ЦИК: Онлайн-голосование востребовано избирателями

Новости

Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области 13:03
Памфилова: Признаны недействительными 0,004% бюллетеней 13:02
Голикова рассказала о выплатах для классных руководителей в школах 13:00
Памфилова: Никаких правонарушений на ДЭГ не было 12:53
Венедиктов: В Москве не нашли ошибок при расшифровке итогов ДЭГ 12:50
Памфилова назвала работающим институт сбора подписей 12:48
Голикова: На пособия по безработице будет выделено около 64 млрд рублей 12:47
Тишковец объяснил гибель туристов на Эльбрусе "черной метелью" 12:41
РФПИ: Однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" одобрена в Египте 12:32
Глава Генштаба РФ обсудил с коллегой из Пакистана военное сотрудничество 12:29
В Москве в квартире найдены тела парня и девушки 12:22
Эндокринологи развеяли миф о влиянии вакцинации на детородную функцию 12:20
ОП не нашла нарушений в системе онлайн-голосования 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 2 893 новых случая COVID-19 12:16
В Росстате рассказали, о чем спросят россиян во время переписи населения 12:14
Мосгоризбирком: Жалоб на онлайн-голосование не поступало 12:13
Мультфильм о Супер Марио с голосом Криса Прэтта выйдет в декабре 2022 12:07
Россельхознадзор выявил вирусы во фруктах и помидорах из Турции 12:05
Москвичи выстроились в очередь за новым iPhone 12:02
На Эльбрусе погибли туристы из Петербурга, Якутска и Екатеринбурга 11:57
В Петербурге региональный маткапитал разрешили тратить на ремонт дачи 11:51
РФ и страны АСЕАН обсудили сотрудничество в информационной безопасности 11:48
СК выяснил, какие подростки могут совершить нападения на учебные заведения 11:46
Шведский певец Матс Паулсон найден мертвым в своем доме 11:44
Литва скупила предназначенную для Латвии колючую проволоку на забор с РБ 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 11:59
Рубрика: Власть

ЦИК: Онлайн-голосование востребовано избирателями

Текст: Галина Мисливская
Российская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) востребована основной электоральной группой, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии в пятницу.

"Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше", - сказал он.

Каждый восьмой участник онлайн-голосования выиграл приз

По приведенной зампредом ЦИК статистике, в этом году большинство голосующих через интернет составила группа в возрасте от 36 до 45 лет (28,8%), на втором месте - россияне от 26 до 35 лет (24,1%), на третьем - от 45-55 лет (21,7%).

"Задача государства, задача всех избирательных комиссий, задача законодателя - сделать так, чтобы к системе электронного голосования, к применению системы электронного голосования вопросов не было ни у кого, а если эти вопросы и были, на них должны быть даны четкие и ясные ответы", - добавил Николай Булаев.

Напомним, дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Суммарно через интернет проголосовали более 2,5 млн россиян.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Следователи на Камчатке возбудили дело по факту крушения вертолета Ка-27
Булаев: Результаты ДЭГ корректно отражают итоги выборов во всех регионах
За сутки в России подтверждено 21 379 случаев COVID-19 в 85 регионах
Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета
Цена на нефть марки Brent рекордно поднялась до значений 2018 года
В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника