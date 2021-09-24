ЦИК: Онлайн-голосование востребовано избирателями

Российская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) востребована основной электоральной группой, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии в пятницу.

"Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше", - сказал он.

По приведенной зампредом ЦИК статистике, в этом году большинство голосующих через интернет составила группа в возрасте от 36 до 45 лет (28,8%), на втором месте - россияне от 26 до 35 лет (24,1%), на третьем - от 45-55 лет (21,7%).

"Задача государства, задача всех избирательных комиссий, задача законодателя - сделать так, чтобы к системе электронного голосования, к применению системы электронного голосования вопросов не было ни у кого, а если эти вопросы и были, на них должны быть даны четкие и ясные ответы", - добавил Николай Булаев.

Напомним, дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Суммарно через интернет проголосовали более 2,5 млн россиян.