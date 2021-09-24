ЦИК отказал "Яблоку" в удовлетворении жалобы на итоги выборов в Госдуму

Центризбирком России рассмотрел жалобу партии "Яблоко", которая просила признать недействительными итоги голосования в Госдуму, и постановил оставить ее без удовлетворения.

По мнению заявителей, ряд кандидатов от партии были сняты с выборов неправомерно. Кроме того, необходимость маркировать свой список отметкой о наличии в нем лица, аффилированного с иностранным агентом, в "Яблоке" сочли антиагитацией. Также член ЦИК с правом совещательного голоса от партии Григорий Макаров высказал ряд критических замечаний в адрес процедуры дистанционного электронного голосования.

Член ЦИК Антон Лопатин напомнил, что комиссия - правоприменительный орган. Решения о снятии кандидатов с выборов она принимала, "руководствуясь исключительно законодательством и решениями судов", подчеркнул он. Это же касается порядка участия в выборах иноагентов и лиц, связанных с таковыми.

Лопатин отметил, что за последние годы качество материалов, поступающих в ЦИК из "Яблока", заметно снизилось, юридическая служба партии, по его словам, допускает существенные ошибки в трактовке норм законодательства.

Секретарь ЦИК Наталья Бударина добавила, что поступившая жалоба содержит мало конкретики, чтобы принять решение в пользу заявителей. Член Центризбиркома Николай Левичев указал, что "Яблоко" в том же документе пытается обжаловать и итоги региональных выборов, которые ЦИК не проводит. "Может быть это попытка парализовать работу ЦИК в день утверждения итогов (выборов в Госдуму)?" - предположил он.

В итоге комиссия постановила оставить жалобу партии "Яблоко" без удовлетворения. За это решение проголосовали все присутствующие на заседании члены ЦИК.

Партия "Яблоко" на прошедших с 17 по 19 сентября выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, по предварительным итогам, набрала по партийным спискам 753 280 или 1,34% голосов избирателей и не прошла в нижнюю палату парламента. Ни одного одномандатного округа партия также не выиграла.