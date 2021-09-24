Cоветник Меркель: Создание AUKUS является оскорблением для членов НАТО

Создание нового оборонительного альянса AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и США, является оскорблением для стран, являющихся членами НАТО. Такое заявление сделал Кристоф Хойсген, советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам.

В интервью газете Financial Times Хойсген рассказал, что заявление американской администрации о создании AUKUS спровоцировало потерю доверия Европы к Вашингтону. "Оно (соглашение о создании альянса - прим. "РГ") вызвало еще большее раздражение, учитывая, что президент США Джо Байден, судя по его публичным выступлениям, должен был принять иной стиль поведения в отношении сотрудничества со своими партнерам, чем экс-президент Дональд Трамп", - заявил политик.

В середине сентября Вашингтон, Канберра и Лондон сообщили об образовании нового оборонительного альянса.