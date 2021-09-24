Видео: Спелеологи впервые исследовали дно "Колодца Ада"

Спелеологи из Омана провели исследование йеменской известняковой пещеры Бархут. С помощью альпинистского оборудования первопроходцы опустились на глубину более 110 метров и собрали материалы для лабораторных исследований.

Как сообщает издание Phys.org, расположенный в пустыне восточной провинции Йемена Аль-Махра памятник природы местные жители называют - "Тюрьма джинов", "Запретный колодец" или "Колодец Ада". Легенды гласят, что данное место проклято и к провалу нельзя приближаться, а тем более опускаться в него.

В ходе экспедиции исследователи не обнаружили мистических веществ, а также вредных газов и выпили воды из колодца. Диаметр природной воронки - около 30 метров. На глубине примерно 65 метров от поверхности вода начинает сочиться из стен и образует красивые водопады. Спелеологи измерили глубину провала - 112 метров.

"Там были змеи, но они не побеспокоят вас, если вы не побеспокоите их",- сказал профессор геологии Немецкого технологического университета в Омане Мохаммед аль-Кинди.

Спелеологи также обнаружили "пещерный жемчуг" - шарики кальцита, ставшие результатом медленной кристаллизации карбоната кальция на песчинках. Кроме того, были собраны образцы воды, камней и почвы.