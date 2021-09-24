Видео: Спелеологи впервые исследовали дно "Колодца Ада"

Спелеологи из Омана провели исследование йеменской известняковой пещеры Бархут. С помощью альпинистского оборудования первопроходцы опустились на глубину более 110 метров и собрали материалы для лабораторных исследований.
Как сообщает издание Phys.org, расположенный в пустыне восточной провинции Йемена Аль-Махра памятник природы местные жители называют - "Тюрьма джинов", "Запретный колодец" или "Колодец Ада". Легенды гласят, что данное место проклято и к провалу нельзя приближаться, а тем более опускаться в него.
В ходе экспедиции исследователи не обнаружили мистических веществ, а также вредных газов и выпили воды из колодца. Диаметр природной воронки - около 30 метров. На глубине примерно 65 метров от поверхности вода начинает сочиться из стен и образует красивые водопады. Спелеологи измерили глубину провала - 112 метров.
"Там были змеи, но они не побеспокоят вас, если вы не побеспокоите их",- сказал профессор геологии Немецкого технологического университета в Омане Мохаммед аль-Кинди.
Спелеологи также обнаружили "пещерный жемчуг" - шарики кальцита, ставшие результатом медленной кристаллизации карбоната кальция на песчинках. Кроме того, были собраны образцы воды, камней и почвы.
وعلى عمق 65م من السطح تقريبا تنبثق المياه من جوانب الحفرة لتكون شلالات بديعة، وتتباين هذه الشلالات في غزارة المياه المتدفقة منها واستمراريتها، ويعد الشلال الشرقي أنشطها، في حين يتقطع تدفق المياه من الشلال الجنوبي. pic.twitter.com/MqyEGvk0Og— الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 16, 2021