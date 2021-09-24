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24.09.2021 18:34
Рубрика: Общество

В Перу найдена древняя гробница с мумиями

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Перу при проведении земляных работ для прокладки газопровода рабочие случайно наткнулись на древнее захоронение, внутри которого находились мумифицированные останки восьми человек.

Фото: iStock
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Как сообщает Phys.org, открытие было сделано совершенно случайно, а известно о нем стало из сообщения перуанской газовой компании. Кстати, необычную находку она решила использовать в рекламных целях.

Компания первой показала древнюю гробницу, на которую при прокладке газопровода наткнулись рабочие. Она представляла собой камеру правильной прямоугольной формы, расположенную неглубоко под землей.

Внутри гробницы находились мумифицированные останки восьми человек. Ученые считают, что тела покойных подверглись естественной мумификации, чему способствовал местный климат. Подобные традиции были характерны для разных народов, проживавших на этой территории в доиспанский период.

Возраст гробницы и мумий, оцененный пока только предварительно, составляет около 800 лет, то есть захоронение было сделано за несколько веков до появления европейских колонизаторов. Судя по описанию, все восемь человек были похоронены в одной общей погребальной камере в сидячем положении. Рядом с ними были обнаружены ритуальные артефакты, в том числе музыкальные инструменты и посуда, на которой найдены следы пищи, в частности кукурузы.

Вероятно, это были подношения, которыми погребенные люди должны были пользоваться в загробном мире. По словам археолога Сесилии Камарго, в гробнице были найдены тела не только взрослых, но и детей. Возможно, это были члены одной семьи. Их тела были завернуты в ткани. Этот растительный материал достаточно хорошо сохранился, его исследуют в лабораторных условиях.

К слову, волосы некоторых погребенных были украшены ракушками. По мнению археологов, эти люди были жителями древнего города Чилка, который располагался примерно в 60 километрах к югу от Лимы. Интересно и то, что работники упомянутой газовой компании уже не в первый раз совершают подобное открытие. Так, в 2018 году они раскопали 30 древних мумий в Чилке.

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