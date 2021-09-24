Эксперт напомнил о праве пациента получить на руки результаты анализов

Проходя лечение, как в стационаре, так и амбулаторно, пациенты не всегда имеют возможность познакомиться с результатами обследований и анализов. Но если эта информация не предоставляется лечащим врачом или медорганизацией по первой просьбе - это нарушение законодательства. Каждый имеет право получить результаты обследования, чтобы иметь возможность при необходимости проконсультироваться и получить "второе мнение", обратившись в другую клинику или к другому врачу. Об этом "Российской газете" рассказали во Всероссийском союзе страховщиков.

"Каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, - пояснил эксперт ВСС, кандидат меднаук Сергей Шкитин. - Чтобы узнать, какие анализы и в какие сроки гражданин имеет право получить, а также в случае, если его право на своевременную и качественную медицинскую помощь было нарушено, он может обратиться в свою страховую медицинскую организацию".

Страховые представители помогут адресно разобраться в ситуации, подскажут, как попасть к нужному врачу и помогут оперативно получить результаты исследований, а в случае необходимости проведут экспертные мероприятия, - советует Шкитин. Он также напомнил, что в России продолжается программа углубленной диспансеризации - обследования здоровья после перенесенного COVID-19.

"Комплексное исследование здоровья во время углубленной диспансеризации проводится в два этапа и позволяет выявить нарушения в работе внутренних органов, понять, нет ли обострения хронических заболеваний, - отметил Сергей Шкитин. - Это особенно актуально для людей, перенесших новую инфекцию в средней или тяжелой форме. На сегодня это, пожалуй, наиболее эффективный способ выявить возможные осложнения на ранней стадии и предотвратить их прогрессирование".

Одна из основных функций страховых представителей - это информирование населения о прохождении профилактических мероприятий. Если гражданин не знает, как попасть на углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса, ему достаточно позвонить в контакт-центр своей страховой медицинской организации, где ему окажут содействие и расскажут в каких ближайших учреждениях здравоохранения, а также при каких условиях он может пройти постковидную углубленную диспансеризацию.