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Текст:   Марина Трубилина 
02:15 24.09.2021

Эксперт: Себестоимость строительства за год вырастет на 18%

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Себестоимость строительства за 2021 год вырастет минимум на 18%, считает общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков. С учетом того, что в 2020 году был уже зафиксирован рост стоимости квадратного метра на 12%, общее подорожание новостроек за последние полтора года составило 30%.

Фото: iStock
В России вырос спрос на страхование недвижимости

Это связано с беспрецедентным ростом стоимости строительных материалов, отмечает Кулаков. Цены на бетон повысились на 12%, утеплители - на 15%, фанера почти на 50%. Наибольший рост показали изделия из металла и дерева. "Ажиотажный спрос на недвижимость, вызванный субсидируемой государством программой льготной ипотеки под 6,5% - 7% годовых, закономерно привел к перегреву рынка, - считает Кулаков. - Это позволило застройщикам поднять цены на квартиры в новостройках и увеличить свою маржу. Теперь на эту тенденцию отреагировали производители строительных материалов".

На ценовой скачок оказывает влияние и рост цен на мировом рынке - постковидное восстановление экономики подняло цены на металл на всех ведущих мировых биржах. По мнению Кулакова, в ближайшее время рост цен на первичном рынке недвижимости продолжится вслед за увеличением стоимости строительных материалов. В среднесрочной перспективе у девелоперов могут возникнуть сложности с завершением начатых проектов, если подобный форс-мажор на рынке стройматериалов не был заложен в финансовую модель. Это приведет к сокращению ввода новых объектов и тоже послужит фактором если не роста, то сохранения стоимости на недвижимость, считает Кулаков.

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