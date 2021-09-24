FDA поставила точку в споре о ревакцинации в США

Американский регулятор FDA одобрил введение третьей бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 некоторым группам населения: пожилым в возрасте 65+, хроникам, находящимся в группе риска по тяжелому течению COVID-19. Ранее компания Pfizer просила одобрить бустер для всех жителей США.

Кроме пожилых и хроников разрешено также ревакцинироваться медикам, социальным работникам, педагогам, сотрудникам продуктовых магазинов, обитателям социальных учреждений и тюрем, которые регулярно подвергаются угрозе заражения коронавирусом. Об этом сообщила исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок, пишет Reuters.

В конце лета Pfizer попросила FDA одобрить бустерную прививку для всех людей в США старше 16 лет. На прошлой неделе экспертная группа советников FDA проголосовала против всеобщей ревакцинации, но согласилась, что бустеры могут быть полезны для людей пожилого возраста и из группы высокого риска.

В некоторых странах, например, в Израиле, Великобритании, а также в России, кампании по ревакцинации от COVID-19 уже идут, планируют вводить бустеры и страны ЕС.

В США усиливающий укол уже получают люди с ослабленной иммунной системой - соответствующее решение было принято около месяца назад. И по данным CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) третью прививку сделали уже 2 млн. человек.