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24.09.2021 22:16
Рубрика: В мире

FDA поставила точку в споре о ревакцинации в США

Текст: Ирина Невинная
Американский регулятор FDA одобрил введение третьей бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 некоторым группам населения: пожилым в возрасте 65+, хроникам, находящимся в группе риска по тяжелому течению COVID-19. Ранее компания Pfizer просила одобрить бустер для всех жителей США.
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Кроме пожилых и хроников разрешено также ревакцинироваться медикам, социальным работникам, педагогам, сотрудникам продуктовых магазинов, обитателям социальных учреждений и тюрем, которые регулярно подвергаются угрозе заражения коронавирусом. Об этом сообщила исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок, пишет Reuters.

Фото: AFP/Punit PARANJPE
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В конце лета Pfizer попросила FDA одобрить бустерную прививку для всех людей в США старше 16 лет. На прошлой неделе экспертная группа советников FDA проголосовала против всеобщей ревакцинации, но согласилась, что бустеры могут быть полезны для людей пожилого возраста и из группы высокого риска.

В некоторых странах, например, в Израиле, Великобритании, а также в России, кампании по ревакцинации от COVID-19 уже идут, планируют вводить бустеры и страны ЕС.

В США усиливающий укол уже получают люди с ослабленной иммунной системой - соответствующее решение было принято около месяца назад. И по данным CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) третью прививку сделали уже 2 млн. человек.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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