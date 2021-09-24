Фестиваль современного искусства "Территория" пройдет в COVID-free формате

Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" откроется в Москве 1 октября спектаклем "Торжество" Андрея Стадникова. О том, чем будут наполнены две фестивальные недели рассказали на пресс-конференции в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА).

В этом году фестиваль пройдет в 16-й раз, и еще год назад было объявлено об обновлении состава арт-дирекции. Теперь в нее входят: режиссеры Дмитрий Волкострелов и Тимофей Кулябин, хореограф Анна Абалихина, актриса Юлия Пересильд, музыкальный критик Дмитрий Ренанский, куратор Алексей Новоселов и театральный критик Роман Должанский, который стоял у истоков "Территории", остался в качестве хранителя традиций.

Самая главная традиция фестиваля - бесконечно экспериментировать и удивлять. И нынешний год - не исключение, хотя удалось собрать не все проекты, которые хотелось показать. Тем не менее, в программе есть все жанры и формы современного театрального искусства, причем, и в международной, и в российской программах. Арт-дирекция почти без споров сделала свой выбор, который сам собой обозначил главную тему нынешнего фестиваля - "Человек и мир". В самом широком смысле слова - под миром подразумевается и природа, и власть, и память, и пространство, и новый тип взаимоотношений, возникший после локдауна.

Кстати, фестиваль "Территория" в этом году будет проходить в формате COVID-free. Дирекция предпочла 100-процентную заполняемость залов. Поэтому зрители, помимо билетов, должны иметь паспорт и либо QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, либо QR-код, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до мероприятия.

Из других нововведений - в этом году начнет работу детская программа "Территория Kids". Это было ожидаемо, но самое интересное, что ее делают те люди, которые выросли и сформировали свои театральные вкусы в первую очередь на фестивале "Территория". У них уже есть свои дети, которым тоже нужно смотреть что-то яркое и экспериментальное. Так что на события здесь не поскупились - будут не только драматические и кукольные спектакли, но и музыкальные и танцевальные события, выставки, мастер-классы, дискуссии и лаборатория для детей и их родителей. Программа продолжает наполняться, так что лучше следить за ней на сайте.

Еще "Территория" расширяется. В мае этого года фестиваль впервые прошел в Иркутске. Публика оценила неклассический театр и теперь, программа, которую скоро объявят, поедет в Красноярск. Это будет в ноябре. А в следующем году - 100-летие образования Якутской АССР, так что не исключено, что именно она станет следующим пунктом назначения.

В Москве же фестиваль будет проходить с 1-го по 17 октября. Он откроется спектаклем "Торжество" Андрея Стадникова. Это философское эссе о поиске идеальной среды обитания в современном мире.

"Изменчивая сила любви" бельгийца Яна Фабра - исследование вопроса свободы и создаваемой ей рамок, поиск баланса между групповой идентичностью и искренней индивидуальностью. Это российская премьера и самый ожидаемый спектакль.

Специально для фестиваля Саввой Савельевым был создан моноспектакль Ингеборги Дапкунайте "Привет дождавшимся". Это путешествие по воспоминаниям актрисы о своем взрослении в Литве, о семье, Рождестве и разлуке.

Завершится театральная часть программы спектаклем "Жизнь есть сон" Натальи Менендес по одноименной пьесе Педро Кальдерона. Это копродукция Электротеатра Станиславский и мадридского Teatro Espanol.

Событием станут и две выставки, которые пройдут в Московском музее современного искусства (MMOMA). Один из самых ярких хореографов Франции Жозеф Надж покажет перформативный фотопроект "Мнемозина". Это серия фотографий, расположенных в блэк-боксе, на каждой из которых сам автор исполняет перформанс, осмысляя собственный творческий путь длинной в 30 лет.

С категорией времени работает и Санкт-Петербургский "театр post", который представит аудиовизуальную инсталляцию "Час места". Это 24 видеофрагмента, длинною в один час, в которых главным действующим лицом становится само место действия. Это - отголоски доковидной жизни.