ФСБ ликвидировала крупнейший канал сбыта наркотиков через даркнет

ФСБ России ликвидировала один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотиков и их сбыта в теневом сегменте интернета.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Московской, Ростовской, Астраханской области и Краснодарском крае были задержаны 5 участников межрегионального преступного сообщества. В том числе был задержан организатор производства и каналов сбыта наркотиков, который координировал наркоторговлю с территории Турции.

Также по данным ЦОС ФСБ, ранее в Рузском районе Московской области была выявлена подпольная нарколаборатория, которая могла производить более полутоны наркотиков в месяц. По кадрам оперативного видео понятен промышленный масштаб, с которым развернулись наркодельцы. В частном доме было установлено профессиональное химическое оборудование и складировано огромное количество химреактивов. У наркопроизводителей изъяли более 60 кг готового к употреблению наркотика "мефедрон". А также 6000 литров наркосодержащей жидкости, 1500 кг прекурсоров и 22000 кг химических реактивов и лабораторное оборудование.

Как отметили в ФСБ, следственными органами возбуждены уголовные дела, задержанным предъявлены обвинения. Суд избрал в отношении всех пятерых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.