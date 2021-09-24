ФСБ задержала на границе украинского нелегала со шпионским оборудованием

Настоящая шпионская история произошла на границе России и Украины в Брянской области. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области задержали 40-летнего гражданина Узбекистана, который незаконно пересек госграницу и был с признаками наркотического опьянения. Казалось бы, просто очередной нелегал-неудачник отправился в поисках лучшей доли в более благополучную Россию. Но все оказалось не так просто.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, во время досмотра у задержанного в верхней одежде и личных вещах были обнаружены специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации. Кроме того, у него нашли наркотик, который он употребил перед заданием "для храбрости".

На кадрах допроса задержанный рассказал, что временно проживает в украинском городе Сумы и с 2019 года негласно сотрудничает с украинскими правоохранительными органами. По заданию сотрудников спецслужб Украины Сергея и Николая, он под видом беженца, который якобы хочет попасть в Россию, обратился к услугам криминальных элементов. Те обещали его нелегально перевести через границу. После чего на узбека надели записывающую и прослушивающую аппаратуру, выдали деньги 27 тысяч гривен - за переход, и сказали, что его вместе с проводниками арестуют перед границей с Россией. Однако что-то, по словам задержанного, пошло не так и на границе никого не задержали. А ему пришлось, чтобы не раскрывать легенду идти дальше в Россию. Выяснилось, что подготовкой нелегала занималась Государственная миграционная служба Украины. Ему перед "заброской" в куртку были вшиты GPS-трекер, видеокамера, а также выдали замаскированный под систему нагревания табака диктофон. При этом, как отметил источник "РГ" в спецслужбах, низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента.

Как итог: украинская сторона признала факт нарушения границы и попросила вернуть назад вместе с аппаратурой, участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца.