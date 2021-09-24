ФСБ задержала на границе украинского нелегала со шпионским оборудованием

Новости

Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области 13:03
Памфилова: Признаны недействительными 0,004% бюллетеней 13:02
Голикова рассказала о выплатах для классных руководителей в школах 13:00
Памфилова: Никаких правонарушений на ДЭГ не было 12:53
Венедиктов: В Москве не нашли ошибок при расшифровке итогов ДЭГ 12:50
Памфилова назвала работающим институт сбора подписей 12:48
Голикова: На пособия по безработице будет выделено около 64 млрд рублей 12:47
Тишковец объяснил гибель туристов на Эльбрусе "черной метелью" 12:41
РФПИ: Однокомпонентная вакцина "Спутник лайт" одобрена в Египте 12:32
Глава Генштаба РФ обсудил с коллегой из Пакистана военное сотрудничество 12:29
В Москве в квартире найдены тела парня и девушки 12:22
Эндокринологи развеяли миф о влиянии вакцинации на детородную функцию 12:20
ОП не нашла нарушений в системе онлайн-голосования 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 2 893 новых случая COVID-19 12:16
В Росстате рассказали, о чем спросят россиян во время переписи населения 12:14
Мосгоризбирком: Жалоб на онлайн-голосование не поступало 12:13
Мультфильм о Супер Марио с голосом Криса Прэтта выйдет в декабре 2022 12:07
Россельхознадзор выявил вирусы во фруктах и помидорах из Турции 12:05
Москвичи выстроились в очередь за новым iPhone 12:02
На Эльбрусе погибли туристы из Петербурга, Якутска и Екатеринбурга 11:57
В Петербурге региональный маткапитал разрешили тратить на ремонт дачи 11:51
РФ и страны АСЕАН обсудили сотрудничество в информационной безопасности 11:48
СК выяснил, какие подростки могут совершить нападения на учебные заведения 11:46
Шведский певец Матс Паулсон найден мертвым в своем доме 11:44
Литва скупила предназначенную для Латвии колючую проволоку на забор с РБ 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 12:41
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала на границе украинского нелегала со шпионским оборудованием

Текст: Иван Егоров
Настоящая шпионская история произошла на границе России и Украины в Брянской области. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области задержали 40-летнего гражданина Узбекистана, который незаконно пересек госграницу и был с признаками наркотического опьянения. Казалось бы, просто очередной нелегал-неудачник отправился в поисках лучшей доли в более благополучную Россию. Но все оказалось не так просто.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, во время досмотра у задержанного в верхней одежде и личных вещах были обнаружены специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации. Кроме того, у него нашли наркотик, который он употребил перед заданием "для храбрости".

Фото: РИА Новости
ФСБ ликвидировала крупнейший канал сбыта наркотиков через даркнет

На кадрах допроса задержанный рассказал, что временно проживает в украинском городе Сумы и с 2019 года негласно сотрудничает с украинскими правоохранительными органами. По заданию сотрудников спецслужб Украины Сергея и Николая, он под видом беженца, который якобы хочет попасть в Россию, обратился к услугам криминальных элементов. Те обещали его нелегально перевести через границу. После чего на узбека надели записывающую и прослушивающую аппаратуру, выдали деньги 27 тысяч гривен - за переход, и сказали, что его вместе с проводниками арестуют перед границей с Россией. Однако что-то, по словам задержанного, пошло не так и на границе никого не задержали. А ему пришлось, чтобы не раскрывать легенду идти дальше в Россию. Выяснилось, что подготовкой нелегала занималась Государственная миграционная служба Украины. Ему перед "заброской" в куртку были вшиты GPS-трекер, видеокамера, а также выдали замаскированный под систему нагревания табака диктофон. При этом, как отметил источник "РГ" в спецслужбах, низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента.

Как итог: украинская сторона признала факт нарушения границы и попросила вернуть назад вместе с аппаратурой, участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца.

Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ Отношения России и Украины

Главное сегодня

Следователи на Камчатке возбудили дело по факту крушения вертолета Ка-27
Булаев: Результаты ДЭГ корректно отражают итоги выборов во всех регионах
За сутки в России подтверждено 21 379 случаев COVID-19 в 85 регионах
Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета
Цена на нефть марки Brent рекордно поднялась до значений 2018 года
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде