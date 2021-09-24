Где в России можно изучать итальянский язык

Итальянский язык изучается более чем в 100 школах России. Для 1,5 тысячи школьников это первый иностранный язык, для 10 тысяч учащихся - второй, для 200 человек - третий.

"Перед нами стоит задача - проанализировать уровень знания и изучения русского языка в Италии и итальянского в России в системе образования наших стран и выработать механизмы по углублению данного сотрудничества. Тем более что современный темп развития российско-итальянского сотрудничества, а также уровень доверия, сложившийся между нашими странами, обеспечивают надежную основу для реализации образовательных инициатив", - отметил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов на первом заседании российско-итальянской рабочей группы по сотрудничеству в области взаимного изучения языков.

Участники встречи рассмотрели возможность разработки учебно-методических пособий по русскому и итальянскому языкам с учетом страновой специфики, проанализировали формат проведения перекрестных просветительских мероприятий в области образования и перспективы образовательной мобильности студентов двух стран.

Следующее заседание рабочей группы планируется провести в 2022 году.