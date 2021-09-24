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24.09.2021 18:46
Рубрика: Общество

Где в России можно изучать итальянский язык

Текст: Елена Новоселова
Итальянский язык изучается более чем в 100 школах России. Для 1,5 тысячи школьников это первый иностранный язык, для 10 тысяч учащихся - второй, для 200 человек - третий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Перед нами стоит задача - проанализировать уровень знания и изучения русского языка в Италии и итальянского в России в системе образования наших стран и выработать механизмы по углублению данного сотрудничества. Тем более что современный темп развития российско-итальянского сотрудничества, а также уровень доверия, сложившийся между нашими странами, обеспечивают надежную основу для реализации образовательных инициатив", - отметил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов на первом заседании российско-итальянской рабочей группы по сотрудничеству в области взаимного изучения языков.

Фото: youtube.com
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Участники встречи рассмотрели возможность разработки учебно-методических пособий по русскому и итальянскому языкам с учетом страновой специфики, проанализировали формат проведения перекрестных просветительских мероприятий в области образования и перспективы образовательной мобильности студентов двух стран.

Следующее заседание рабочей группы планируется провести в 2022 году.

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