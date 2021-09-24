Генпрокуратура признала нежелательными институт Саентологии и библиотеку Хаббарда

Генеральная прокуратура 24 сентября приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельность двух американских иностранных неправительственных организаций. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет о "Всемирном Институте Саентологических Предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и "Церкви Духовной Технологии", использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).

По данным Генпрокуратуры, по результатам изучения поступивших материалов было установлено, что деятельность религиозных корпораций саентологов представляет угрозу безопасности России. После принятого решения информация надзорного ведомства была направлена в Минюст для включения этих двух организаций в перечень нежелательных иностранных НПО.

Напомним, что Верховный суд России еще в 2016 году признал законным решение Мосгорсуда о ликвидации "Саентологической церкви Москвы". Однако саентологи фактически продолжили действовать в России под другими названиями.