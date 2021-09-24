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24.09.2021 16:09
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура признала нежелательными институт Саентологии и библиотеку Хаббарда

Текст: Иван Егоров

Генеральная прокуратура 24 сентября приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельность двух американских иностранных неправительственных организаций. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет о "Всемирном Институте Саентологических Предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.) и "Церкви Духовной Технологии", использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По данным Генпрокуратуры, по результатам изучения поступивших материалов было установлено, что деятельность религиозных корпораций саентологов представляет угрозу безопасности России. После принятого решения информация надзорного ведомства была направлена в Минюст для включения этих двух организаций в перечень нежелательных иностранных НПО.

Напомним, что Верховный суд России еще в 2016 году признал законным решение Мосгорсуда о ликвидации "Саентологической церкви Москвы". Однако саентологи фактически продолжили действовать в России под другими названиями.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура

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