Голикова: На пособия по безработице будет выделено около 64 млрд рублей

В 2022 году на пособия по безработице в России из федерального бюджета будет выделено около 64 миллиардов рублей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это чуть меньше, чем в 2021 году. Связано это с тем, что количество безработных снижается", - уточнила она на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ, передает ТАСС.

Также Голикова напомнила, что Россия вышли на допандемический уровень безработицы. Но в ряде регионах эта тенденция пока не прослеживается.