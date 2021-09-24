Голикова назвала размер страховой пенсии в 2022 году

В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при российском правительстве.

Как сообщила Голикова, согласно проекту Пенсионного фонда, среднегодовой размер пенсии для неработающего пенсионера предусмотрен в размере 18 521 рубль, передает ТАСС. В начале 2021 года, по данным Счетной палаты, средний размер пенсии по старости составлял в России 16 800 рублей.

Также Голикова сообщила, что размер ежемесячных выплат отдельным категориям граждан с 1 февраля 2022 года проиндексируют на 5,8%, а в 2023 и 2024 годах индексация составит 5,6% и 5,5% соответственно.