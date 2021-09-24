Голикова объявила об увеличении размера маткапитала в 2022-2024 годах

Размер материнского капитала на первого ребенка к 2022 году вырастет до 503 237 рубля. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 году при рождении, усыновлении первого ребенка он составит 503 237 рублей, а в 2024 году вырастет до 544 301 рубль", - отметила она на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ, передает ТАСС.

Также при рождении второго и последующих детей 2022 году родители смогут получить 665 009 рублей, а в 2024 году - 719 274 рубля.

Всего на выплату материнского капитала в 2022-2024 годах из бюджета поступит 1,6 триллиона рублей.

Также она рассказала, что выплаты получат и беременные женщины. На это будет выделено примерно 73 миллиарда рублей.