Голикова рассказала о выплате детских пособий в 2022-2024 годах

В проекте бюджета предусмотрено почти 960 миллиардов рублей на выплаты пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Голикова отметила, что в 2022-2024 годах такие выплаты будут ежегодно получать около трех миллионов детей.

Кроме того, будет выделено примерно 258 миллиардов рублей на выплаты одиноким родителям, имеющим детей от 8 до 17 лет.

"Это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 млн детей", - цитирует Голикову ТАСС.

Также вице-премьер сообщила, что выплаты в размере пяти тысяч рублей получат 915 тысяч учителей, занимающихся классным руководством в школах.