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24.09.2021 14:04
Рубрика: Экономика

Голикова рассказала о выплате детских пособий в 2022-2024 годах

Текст: Евгения Думанская
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В проекте бюджета предусмотрено почти 960 миллиардов рублей на выплаты пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Голикова отметила, что в 2022-2024 годах такие выплаты будут ежегодно получать около трех миллионов детей.

Кроме того, будет выделено примерно 258 миллиардов рублей на выплаты одиноким родителям, имеющим детей от 8 до 17 лет.

"Это позволит обеспечить выплаты семьям, в которых воспитывается более 1,1 млн детей", - цитирует Голикову ТАСС.

Также вице-премьер сообщила, что выплаты в размере пяти тысяч рублей получат 915 тысяч учителей, занимающихся классным руководством в школах.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Вице-премьеры Декретные и пособия на ребенка

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