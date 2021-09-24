В мире
24.09.2021 17:21
Текст: Юрий Сизов

Брестская крепость остается символом героизма для всех поколений белорусов

Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

Слова героических защитников Брестской крепости, которые они оставили на оплавленных стенах, погибая за свою страну, бесценны для всех жителей Беларуси. Об этом заявил, посещая 24 сентября мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" глава кабинета министров РБ Роман Головченко, сообщает БЕЛТА. Он вручил его коллективу орден Франциска Скорины.

Фото: Роман Щербенков/ СОЮЗ
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Сегодня в городе над Бугом проходят торжественные мероприятия, посвященные 50-летию исторического мемориала и 65-летия Музея обороны. Эти священные места за минувшие годы посетили более 25 млн туристов из ста сорока стран, уточняет агентство.

"В каждом возрасте открываешь в крепости для себя что-то новое. С годами меняется жизненный опыт, и лучше понимаешь, что сделали ее защитники для общей Победы. Уверен, этот мемориал будет жить в веках", - подчеркнул премьер-министр, поблагодарив работников комплекса за высокий профессионализм и преданность профессии.

В мемориальном комплексе, убежден и Константин Смирнов - сын первооткрывателя подвига защитников Брестской крепости, писателя Сергея Смирнова, работают люди с невероятным энтузиазмом. "Каждый год они находят новые имена защитников, возвращают их из небытия. Поразительно, каким энтузиазмом надо обладать, любовью к своему делу, чтобы так трудиться", - поделился своими эмоциями с агентством сын прославленного литератора, уточнив, что старше музея всего на четыре года.

Брест давно стал для него родным городом. Впервые он побывал в цитадели, когда ему было пять лет, и с тех пор регулярно посещает белорусскую землю, бывает и на улице, которая носит имя его отца. "Защитники были практически нашими близкими родственниками, гостили у нас дома. И я по сей день поражаюсь, какой высотой духа нужно обладать, чтобы совершить такой мужественный подвиг!", - признался Константин Сергеевич и добавил, что всякий раз посещение Брестской крепости действует на него невероятно эмоционально.

А вечером в местном театре состоялся торжественный вечер, посвященный юбилейной дате, с участием представителей республиканских органов управления, Союзного государства, руководства области и города, общественности.

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