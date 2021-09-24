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24.09.2021 14:48
Рубрика: В мире

Guardian: Европейцы не хотят "холодной войны" с Россией

Текст: Александр Саможнев

Большинство граждан Евросоюза считают, что начинается новая "холодная война" США против Китая и России, но лишь немногие видят свою страну непосредственным участником этой войны, говорится в опросе Европейского совета по международным отношениям (ECFR), проведенном в 12 странах-членах ЕС.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
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Только 15 процентов европейцев считают, что их собственная страна является участником новой "холодной войны" против Китая. Для России эта цифра увеличивается до 25 процентов. Мнение, что их страны не участвуют в этой войне, наиболее выражено в Венгрии (91 процент), Болгарии (80), Португалии (79) и Австрии (78), пишет Guardian.

"Европейская общественность считает, что идет новая "холодная война", но не хочет иметь с ней ничего общего", - цитирует Guardian Марка Леонарда, соавтора исследования и директора ECFR. - Вашингтон и Брюссель могут обнаружить, что у них нет общественного консенсуса за спиной. Они рискуют оттолкнуть европейских избирателей".

В 12 странах ЕС 62 процента респондентов считают, что между США и Китаем ведется новая "холодная война", а 59 процентов видят раскол между Вашингтоном и Москвой. Порядка 31 процента европейцев полагают, что ЕС сейчас находится в конфликте с Китаем, а 44 - с Россией.

Авторы исследования отмечают, что настрой на конфронтацию Брюсселя идет вразрез с мнением граждан европейских государств, а "холодная война", скорее всего, оттолкнет больше избирателей, чем привлечет.

"Политики больше не могут полагаться на напряженность в отношениях с Россией и Китаем, чтобы убедить избирателей в ценности сильного атлантического альянса. Вместо этого они должны продвигать европейские интересы", - считают в Европейском совете по международным отношениям.

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