Guardian: Европейцы не хотят "холодной войны" с Россией

Большинство граждан Евросоюза считают, что начинается новая "холодная война" США против Китая и России, но лишь немногие видят свою страну непосредственным участником этой войны, говорится в опросе Европейского совета по международным отношениям (ECFR), проведенном в 12 странах-членах ЕС.

Только 15 процентов европейцев считают, что их собственная страна является участником новой "холодной войны" против Китая. Для России эта цифра увеличивается до 25 процентов. Мнение, что их страны не участвуют в этой войне, наиболее выражено в Венгрии (91 процент), Болгарии (80), Португалии (79) и Австрии (78), пишет Guardian.

"Европейская общественность считает, что идет новая "холодная война", но не хочет иметь с ней ничего общего", - цитирует Guardian Марка Леонарда, соавтора исследования и директора ECFR. - Вашингтон и Брюссель могут обнаружить, что у них нет общественного консенсуса за спиной. Они рискуют оттолкнуть европейских избирателей".

В 12 странах ЕС 62 процента респондентов считают, что между США и Китаем ведется новая "холодная война", а 59 процентов видят раскол между Вашингтоном и Москвой. Порядка 31 процента европейцев полагают, что ЕС сейчас находится в конфликте с Китаем, а 44 - с Россией.

Авторы исследования отмечают, что настрой на конфронтацию Брюсселя идет вразрез с мнением граждан европейских государств, а "холодная война", скорее всего, оттолкнет больше избирателей, чем привлечет.

"Политики больше не могут полагаться на напряженность в отношениях с Россией и Китаем, чтобы убедить избирателей в ценности сильного атлантического альянса. Вместо этого они должны продвигать европейские интересы", - считают в Европейском совете по международным отношениям.