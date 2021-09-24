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24 сентября 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 сентября 2021 года № 129 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 23 сентября 2021 года, постановляю:

1. Продлить в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 31 октября 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

2. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 июня 2021 года № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

2.1. В пункте 2:

2.1.1. Абзац третий подпункта 2.2 признать утратившим силу.

2.1.2. В подпункте 2.3 слова ", за исключением сотрудников, имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19" исключить.

2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Администрациям торговых, торгово-развлекательных центров, иных организаций, оказывающих услуги в сфере торговли, организаций общественного питания не допускать нахождение детей в возрасте до 14 лет группами более 3 человек без сопровождения родителей (законных представителей) и иных лиц, официально уполномоченных на сопровождение групп детей более 3 человек, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 2.1 пункта 2, вступающего в силу с 27 октября 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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