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24.09.2021 10:34
Рубрика: Экономика

Качество воды в России будут отслеживать от скважины до прилавка

Текст: Евгения Думанская
В России собираются ввести систему апробации воды на всех этапах - от скважины до прилавка, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Маркировки минеральной воды в системе "Честный знак" стартует с 1 декабря 2021 года, но эта мера контроля распространяется только на готовую и упакованную продукцию, добычу из скважин маркировка не затрагивает.

Фото: РИА Новости
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Единая система позволит соединить сведения о добыче воды с информацией об упакованном товаре и отследить ее судьбу от скважины до потребителя, добавили в Минпромторге.

Производитель будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины получена вода, какие у нее документы. Если объемы производства будут превышать объемы добычи, это станет основанием для проверки.

Как отмечает РБК, разговоры о проблеме фальсификации упакованной воды идут уже несколько лет. Так, по данным НИУ ВШЭ в 2018-2019 годах доля незаконного оборота составляла 29-39%, а сейчас теневой рынок воды оценивается в 30%.

С 1 декабря обязательной станет маркировка минеральной воды, а с 1 марта 2022 года - для всей остальной бутилированной воды. Эти правила будут действовать как для природной, так и для искусственной минеральной воды.

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