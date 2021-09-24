Качество воды в России будут отслеживать от скважины до прилавка

В России собираются ввести систему апробации воды на всех этапах - от скважины до прилавка, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Маркировки минеральной воды в системе "Честный знак" стартует с 1 декабря 2021 года, но эта мера контроля распространяется только на готовую и упакованную продукцию, добычу из скважин маркировка не затрагивает.

Единая система позволит соединить сведения о добыче воды с информацией об упакованном товаре и отследить ее судьбу от скважины до потребителя, добавили в Минпромторге.

Производитель будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины получена вода, какие у нее документы. Если объемы производства будут превышать объемы добычи, это станет основанием для проверки.

Как отмечает РБК, разговоры о проблеме фальсификации упакованной воды идут уже несколько лет. Так, по данным НИУ ВШЭ в 2018-2019 годах доля незаконного оборота составляла 29-39%, а сейчас теневой рынок воды оценивается в 30%.

С 1 декабря обязательной станет маркировка минеральной воды, а с 1 марта 2022 года - для всей остальной бутилированной воды. Эти правила будут действовать как для природной, так и для искусственной минеральной воды.