Качество воды в России будут отслеживать от скважины до прилавка

Маркировки минеральной воды в системе "Честный знак" стартует с 1 декабря 2021 года, но эта мера контроля распространяется только на готовую и упакованную продукцию, добычу из скважин маркировка не затрагивает.
Единая система позволит соединить сведения о добыче воды с информацией об упакованном товаре и отследить ее судьбу от скважины до потребителя, добавили в Минпромторге.
Производитель будет обязан при вводе товара в оборот указать, из какой скважины получена вода, какие у нее документы. Если объемы производства будут превышать объемы добычи, это станет основанием для проверки.
Как отмечает РБК, разговоры о проблеме фальсификации упакованной воды идут уже несколько лет. Так, по данным НИУ ВШЭ в 2018-2019 годах доля незаконного оборота составляла 29-39%, а сейчас теневой рынок воды оценивается в 30%.
С 1 декабря обязательной станет маркировка минеральной воды, а с 1 марта 2022 года - для всей остальной бутилированной воды. Эти правила будут действовать как для природной, так и для искусственной минеральной воды.