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24.09.2021 00:04
Рубрика: Общество

Когда закон о треш-стримах вступит в силу

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8570)
В погоне за хайпом и деньгами треш-стримеры теряют грани реальности. Ради лайков они выкладывают ролики, в которых издеваются над случайными прохожими. Возраст треш-стримеров становится все младше. Во Всеволожске Ленинградской области школьница-блогер измывалась над бездомным - поджигала ему бороду и вливала в него спиртное. В Москве подростки принуждали женщину раздеться и лечь на трамвайные пути. Она отказалась, ей брызнули в лицо из перцового баллончика.

Законодатели тем временем подготовили проект закона, который вводит наказания за треш в сети. Документ передан в федеральное правительство. Однако, похоже, он будет дорабатываться.

Треш-блогер из Москвы объяснил издевательство над инвалидом на стриме

- Родители тоже должны иметь возможность блокировать деструктивный контент, - считает депутат Госдумы Инга Юмашева. - Поправки об этом мы внесли в законопроект. Они учитывают международный опыт - ограничение детского времени в интернете до 40 минут в день и введение возрастного ценза на виртуальные игры.

Ясности, примут ли эти поправки, нет. Пока за основу закона взята инициатива сенатора Алексея Пушкова. Ее суть - за треш-стримы сажать в тюрьму на срок до шести лет или штрафовать на сумму от 300 до 600 тысяч рублей. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснил "РГ", что по проекту закона с эфира так же будут сниматься прямые трансляции, где есть сцены унижения и насилия. "Сейчас тоже можно блокировать подобный контент и начинать судебные разбирательства, но только по иску прокуратуры, - сказал Вадим Субботин. - Мы же хотим добиться того, чтобы это можно было делать быстро и до суда".

Роскомнадзор предложил, а проект закона разложил по пунктам то, что мониторинг треш-стримов будут проводить интернет-платформы. За отказ от саморегулирования их будут штрафовать вплоть до приостановки или блокировки. Им дано понять, что выбор - приостановка или блокировка - зависит от мобильности и законопослушности платформ.

За треш-стримы будут сажать в тюрьму на срок до шести лет или штрафовать на сумму от 300 до 600 тысяч рублей

Итак, по проекту закона, быстрая блокировка стримов - зона ответственности IT-площадок. Ведь треш-стримеру непросто набрать аудиторию, потому правоохранители путем анализа могут выделить группу риска - стримеров-нарушителей. Вот они с подозрением и ждут поправок в законопроект.

- Диалог нужен даже с маргиналами, - считает директор фестиваля "Стримфест" Михаил Лисецкий. - Причина роста треша в стриминге статистическая. У стрима низкий порог входа - он минимальный и для маргинала, и для таланта. Стримить могут и тот, и другой. При этом маргиналы от запретов только распаляются и идут дальше.

С ним не согласен член молодежного парламента при Госдуме Александр Солонкин. Он заметил, что диалог нужен не только со стримерами, а с сетевым обществом - ютуберами, пранкерами, вайнерами, блогерами. "Термины меняются ежегодно, - заметил Александр Солонкин. - Поэтому дело не в законопроекте, а в системе подвижности правовых мер, которые должны меняться на опережение. Такова скорость цифрового бума. А люди должны друг другу помогать, а не как на некоторых дебатах и стримах, когда они друг на друга лают. Наш законопроект открыт для дискуссий и предложений".

Вступление в силу законопроекта о стримах и поправок к нему ожидается в конце года.

Общество Соцсфера Законопроекты и комментарии

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