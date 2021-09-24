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24.09.2021 11:23
Рубрика: В мире

Косачев: Оборонный бюджет США содержит очередной набор мер шантажа против РФ

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Для нас он примечателен тем, что содержит очередной набор мер экономического шантажа (чем обычно являются подобные односторонние санкции) против России.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Ничего нового, но в целом напрашивается несколько выводов.

1. Санкции - это оружие, раз уж они принимаются в рамках оборонного бюджета. То есть - использование в, по сути, военных целях экономических преимуществ США, в частности - влияния на мировые финансы, как в случае с запретом для американцев на сделки с российскими гособлигациями на вторичном рынке ценных бумаг, что должно нанести экономический ущерб России именно как государству, а не конкретным чиновникам. Давайте это запомним в контексте потока обвинений в адрес России по поводу якобы использования своих газовых преимуществ против Европы.

2. Санкции сегодня окончательно стали "налогом на суверенитет". Это, по сути - плата за возможность проводить независимую политику. И их главная функция - не наказание страны, которой устраивают "показательную порку", а устрашение колеблющихся: размышляете над тем, как себя вести в той или иной ситуации, как голосовать в ООН или у кого покупать оружие, например? Вот вам - цена свободы, см. пример России.

3. Включение в санкционные списки высших руководителей другого государства - включая премьер-министра и министров - я бы сказал, дипломатический моветон. Особенно на фоне робких попыток начать переговоры по целому комплексу проблем, объективно затрагивающих все страны. Это выглядит откровенной нелепостью: только что лидер США призвал страны мира "работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было" для решения ключевых проблем, и прежде всего - завершения пандемии коронавируса.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев: Международные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ

И что же предлагает американское руководство, видимо, в качестве первой меры, чтобы "работать друг с другом больше" против пандемии? Оно предлагает включить в персональные санкционные списки (то есть - с визовыми запретами и т.п.)… министра здравоохранения страны, которая первой разработала вакцину против коронавируса!

Ну и 4. Поправку о российских долговых обязательствах внесли в качестве… очередного ответа на "вмешательство России в американские выборы"! Нелепость, казалось бы, но отнюдь не случайная: только что The Wall Street Journal опубликовала данные которые, цитирую, "наглядно иллюстрируют то, как история о российском вмешательстве была выдумана и продвигалась штабом Клинтон".

Но наказать надо, конечно же, опять Россию.

Перефразируя известное высказывание: "других конгрессменов у меня для вас нет".

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

В мире США Законодательная власть Совет Федерации Санкции и антисанкции

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