Косачев: Оборонный бюджет США содержит очередной набор мер шантажа против РФ

Ничего нового, но в целом напрашивается несколько выводов.
1. Санкции - это оружие, раз уж они принимаются в рамках оборонного бюджета. То есть - использование в, по сути, военных целях экономических преимуществ США, в частности - влияния на мировые финансы, как в случае с запретом для американцев на сделки с российскими гособлигациями на вторичном рынке ценных бумаг, что должно нанести экономический ущерб России именно как государству, а не конкретным чиновникам. Давайте это запомним в контексте потока обвинений в адрес России по поводу якобы использования своих газовых преимуществ против Европы.
2. Санкции сегодня окончательно стали "налогом на суверенитет". Это, по сути - плата за возможность проводить независимую политику. И их главная функция - не наказание страны, которой устраивают "показательную порку", а устрашение колеблющихся: размышляете над тем, как себя вести в той или иной ситуации, как голосовать в ООН или у кого покупать оружие, например? Вот вам - цена свободы, см. пример России.
3. Включение в санкционные списки высших руководителей другого государства - включая премьер-министра и министров - я бы сказал, дипломатический моветон. Особенно на фоне робких попыток начать переговоры по целому комплексу проблем, объективно затрагивающих все страны. Это выглядит откровенной нелепостью: только что лидер США призвал страны мира "работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было" для решения ключевых проблем, и прежде всего - завершения пандемии коронавируса.
И что же предлагает американское руководство, видимо, в качестве первой меры, чтобы "работать друг с другом больше" против пандемии? Оно предлагает включить в персональные санкционные списки (то есть - с визовыми запретами и т.п.)… министра здравоохранения страны, которая первой разработала вакцину против коронавируса!
Ну и 4. Поправку о российских долговых обязательствах внесли в качестве… очередного ответа на "вмешательство России в американские выборы"! Нелепость, казалось бы, но отнюдь не случайная: только что The Wall Street Journal опубликовала данные которые, цитирую, "наглядно иллюстрируют то, как история о российском вмешательстве была выдумана и продвигалась штабом Клинтон".
Но наказать надо, конечно же, опять Россию.
Перефразируя известное высказывание: "других конгрессменов у меня для вас нет".
Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.