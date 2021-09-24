Косметолог рассказала о эффективности молочных ванн для кожи

Тонизирующий эффект от принятия ванн с морской солью хорошо изучен современной медициной. Ученые установили, что 10-15 минут подобной ванны стимулируют иммунитет и улучшают обменные процессы в организме. А ванны с хвойным экстрактом помогают при стрессах, депрессии, бессоннице и переутомлении.

Можно также воспользоваться древними рецептами. Например, египетская царица Клеопатра, согласно трудам античных историков, для сохранения красоты принимала ванны молока. Процедура длится около 15 минут при температуре 35-38 градусов.

"Молочные ванны также хорошо питают кожу. Полтора литра молока будет достаточно на стандартную эмалированную ванну", - сообщила aif.ru врач-дерматолог Вероника Коршикова.

Врач считает, что перед тем, как приступать к экспериментам в ванной комнате, обязательно стоит провести тест на аллергию. При появлении покраснений или шелушений на участке кожи, то от добавления продукта в ванну стоит отказаться.

Основными противопоказаниями для проведения ванн являются: онкология, кровотечения, тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулез, беременность, некоторые кожные заболевания, хронические и острые инфекции, и конечно перед ванной не допускается употребление алкоголя.

Кроме того, как отметила косметолог, эффективность ванн на основе молока пока мало изучена.