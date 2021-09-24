Льготные авиабилеты могут начать продавать на "Госуслугах" с 2022 года

В 2022 году на портале "Госуслуг" может появиться функция покупки льготных авиабилетов. Об этом сообщил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев, передают РИА Новости.

"Мы с Минцифры и "Аэрофлотом" организовали соответствующую работу. Надеюсь, что уже с будущего года эта функция будет возможна", - отметил он.

Речь идет о субсидированных билетах на рейсы в города Дальнего Востока, в Калининград и Крым. А также на другие направления, куда трудно добраться.