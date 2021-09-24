Матвиенко предложила ввести мораторий на регистрацию географических товарных знаков

На регистрацию фейковых географических товарных знаков необходимо ввести мораторий, чтобы защитить производителей в регионах, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В дорожную карту (план мероприятий "Трансформация делового климата") внесена очень важная, на наш взгляд, инициатива, касающаяся ограничения регистрации товарных знаков, содержащих наименование географических объектов... И мы надеемся, что в контакте с правительством получится найти здесь компромиссное решение, например, о моратории на регистрацию новых географических товарных знаков", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

Спикер привела такой пример: если когда-то предприниматель из Подмосковья зарегистрировал товарный знак "Алтайский мед", то настоящие пчеловоды с Алтая, которые решили зарегистрировать географическое указание по новому закону, не смогут этого сделать или даже попадут под суд. Ведь они будут использовать уже закрепленный за другой компаний лейбл, несмотря на то, что он не имеет отношения к региону.

Она отметила, что это условный пример, но подтвердила, что сенаторам поступают обращения о подобных ситуациях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на продвижение региональных брендов. Документ вводит в Гражданский кодекс РФ понятие "географическое указание" как самостоятельный объект интеллектуальных прав.