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24.09.2021 08:55
Рубрика: Общество

Медики рассказали о неожиданном эффекте кефира для сердца

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Сиднея заявили, что употребление молочных продуктов связано с более низким риском развития инфаркта. Отмечается, что особенно полезно для сердца употребление ферментированных молочных продуктов, например, кефира, а также сыра и йогуртов. Об этом пишет CNN.

Фото: iStock
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"Также есть сомнения в том, что отказ от молочных продуктов в целом является полезным для сердца. Как показало исследование, отказ от молочных продуктов может быть не лучшим выбором", - отметили медики.

Как заявила эксперт по питанию Университета Тафтса Элис Лихтенштейн, "в исследуемой группе люди, потребляющие молочные продукты, были более физически активны, реже курили, не имели проблем с лишним весом".

"Также они ели много рыбы и овощей и меньше обработанного мяса. Все это - факторы, связанные с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила исследователь.

Материал о влиянии молочных жиров на сердечно-сосудистую систему опубликован в журнале PLOS Medicine.

Наука Общество Здоровье

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