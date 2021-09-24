Между Санкт-Петербургом и Хельсинки возобновлены автобусные рейсы

Международный перевозчик Lux Express Group сообщил о возобновлении автобусных рейсов между Хельсинки и Санкт-Петербургом после паузы в более чем 500 дней. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Первый автобус отправится из Санкт-Петербурга в Хельсинки 1 октября. Пока запланировано по одному рейсу в день в каждую сторону.

Автобус из Санкт-Петербурга будет выходить в 06:15, а их Хельсинки - в 16:15, а после перехода на зимнее время в 15:15. На территории Финляндии автобусы будут делать три остановки - в Ваалимаа, Котка-Кархула и аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Как отмечается, поездки с туристическими целями по-прежнему запрещены, воспользоваться автобусом смогут граждане России, Финляндии и других государств, которым разрешено пересечение границы.

Стоимость билета составит 2650 рублей, а также действуют скидки для пассажиров различных возрастных категорий.

В автобусах обеспечены меры по предупреждению распространения коронавируса. После каждого рейса выполняется дезинфекция контактных поверхностей, предусмотрена бесконтактная регистрация, маски, дезинфицирующие средства, а на первые четыре места билеты не продаются для соблюдения социальной дистанции между водителями и пассажирами.