Минобрнауки: Более 90% вузов работают очно или в смешанном формате

В условиях пандемии 95 процентов вузов в России работают в очном или гибридном формате. Об этом заявили в Минобрнауки.

В то же время почти половина студентов-иностранцев не может до сих пор въехать в РФ и продолжить очное обучение.

- В российских вузах учатся более 316 тысяч иностранцев, почти половина из них не может въехать в РФ из-за ограничений, связанных с COVID-19, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство. - Для них учебный процесс в вузах организован с использованием дистанционных технологий.