Минтранс представил законопроект о регулировании деятельности легковых такси

Прежде всего, законопроект направлен на обеспечение безопасности пассажиров. В частности, детализируются требования по безопасности перевозок для водителей-самозанятых, пояснили в Минтрансе.

"Условием является заключение такими лицами договоров со службой заказа. Иными словами, проектируется схема обязательной работы перевозчиков-самозанятых через службу заказа, что позволит контролировать деятельность таких перевозчиков через сведения, предоставляемые службами заказа в региональную информационную систему", - пояснил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

Уровень требований безопасности перевозок к физическим лицам-самозанятым по сравнению с перевозчиками-юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не снижается, подчеркнул он.

Сейчас большое количество компаний, заключая с физическими лицами договоры аренды транспортных средств, на которые получены разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, фактически предоставляют за плату право осуществления перевозок легковыми такси и не несут ответственности за предоставляемые в аренду транспортные средства, а также за арендаторов-водителей, которым такие транспортные средства предоставляются, указывают в Минтрансе.

Для устранения правового пробела законопроектом предусмотрены существенные условия договора об осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В частности, самозанятые таксисты должны будут обеспечить прохождение предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров водителя легкового такси, проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства. Сведения будут предоставляться в региональную или муниципальную информационную систему.

Также предполагается ввести запрет на управление легковым такси лицами, имеющими более трех неуплаченных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Правительство России определит составы административных правонарушений, при совершении которых в течение последнего года также будет запрещено управлять легковым такси.

Службы заказа легкового такси в случае передачи заказа перевозчикам, у которых отсутствует разрешение на перевозки пассажиров легковыми такси, могут лишиться разрешения на деятельность. Компании, у которых такое право было аннулировано, могут быть включены в реестр служб заказа не ранее, чем через год, отметил министр транспорта.

Документом также урегулированы вопросы ответственности перевозчиков легковыми такси и службы заказа легкового такси перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред. В случае, если пассажир сделал заказ через службу заказа, и у перевозчика имелось разрешение на перевозки пассажиров легковыми такси -служба заказа несет солидарную с перевозчиком ответственность.

Если пассажир сделал заказ через службу заказа, и у перевозчика отсутствовало разрешение, а служба заказа была проинформирована об этом посредством региональной информационной системы -служба заказа несет полную ответственность сверх суммы, предусмотренной договором ОСАГО перевозчика.