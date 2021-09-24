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24.09.2021 10:22
Рубрика: Власть

Мишустин: Нужно вовлекать граждан в реализацию планов развития регионов

Текст: Владимир Кузьмин
У регионов в приоритете должно быть решение вопросов, которые больше всего волнуют людей, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Дни лидеров муниципального управления". "Среди них создание и подведение инфраструктуры, что должно ускорить темпы строительства жилья", - сказал он. Особенно важно это для многодетных семей, которые получили земельные участки и хотят построить дом.

Правительство работает над тем, чтобы дать всем регионам эффективные инструменты для достижения национальных целей развития, включая новые механизмы привлечения дополнительных средств в инфраструктуру. Это инфраструктурные облигации и бюджетные кредиты, а также средства фонда национального благосостояния, подчеркнул Мишустин. С их помощью на местах появились возможности для развития коммунального хозяйства, дорог, жилищного строительства, для продвижения других масштабных проектов.

Фото: РИА Новости
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Еще одним инструментом, по словам премьера, станет новая программа по переселению людей из аварийных домов. Сейчас готовятся поправки в законодательство и включение финансирования в федеральный бюджет на следующие три года.

Кабинет министров готов работать над предложениями по поддержке регионов, которые сформулируют участники форума, заверил Михаил Мишустин. Он напомнил об уже реализуемых проектах. Так, за восемь месяцев текущего года в регионы поступили свыше пяти тысяч автомобилей, которые помогают медицинским работникам выезжать к пациентам на дом, а до конца года 19 регионов получат более 100 передвижных многофункциональных культурных центров.

Премьер призвал активнее вовлекать в развитие муниципалитетов непосредственно проживающих там граждан, выстраивать механизмы обратной связи.

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